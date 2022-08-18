В «Луки Парк» появится новый аттракцион

23:53, 18 августа 2022, ПАИ

Подготовка ко Дню Рождения «Луки Парк» идёт полным ходом, сообщил в своём паблике директор развлекательного парка Александр Терентьев.

«Несколько дней наши сотрудники кропотливо проводят генеральную уборку аттракционов, территории вокруг них, своих рабочих мест. Кроме этого, мы готовы порадовать наших гостей новинкой! К празднику запускаем новый аттракцион «Надувные горки». Сейчас подготавливаем его к эксплуатации. И совсем скоро сообщу об открытии!», – сообщил руководитель.

В «Луки Парк» уточнили, что новый аттракцион будет предназначен для детей от 3-х до 10 лет включительно.