В России возродят оптово-розничные рынки

07:36, 19 августа 2022, ПАИ

Оптово-продовольственные рынки планируют вернуть в каждом российском регионе, не исключается и их господдержка, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он заявил, что о необходимости возвращения такого формата заявило несколько руководителей регионов. «Мы считаем, что в каждом субъекте РФ должен появиться оптово-продовольственный рынок, их не надо много — по пять или десять — на самом деле, достаточно одного крупного рынка на регион», — отметил он.

По мнению Виктора Евтухова, после создания рынков продукция будет расходиться по точкам розничных продаж.

Замминистра подчеркнул, что Минпромторг заинтересован в динамичном развитии таких рынков в стране. Он также отметил, что механизм работы оптово-продовольственных рынков уже создан, сроки их открытия — вопрос к регионам, которые уже проявляют большой интерес к нововведению.