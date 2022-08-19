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Экономика

В России возродят оптово-розничные рынки

Фото: Андрей Степанов

Оптово-продовольственные рынки планируют вернуть в каждом российском регионе, не исключается и их господдержка, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он заявил, что о необходимости возвращения такого формата заявило несколько руководителей регионов. «Мы считаем, что в каждом субъекте РФ должен появиться оптово-продовольственный рынок, их не надо много — по пять или десять — на самом деле, достаточно одного крупного рынка на регион», — отметил он.

По мнению Виктора Евтухова, после создания рынков продукция будет расходиться по точкам розничных продаж.

Замминистра подчеркнул, что Минпромторг заинтересован в динамичном развитии таких рынков в стране. Он также отметил, что механизм работы оптово-продовольственных рынков уже создан, сроки их открытия — вопрос к регионам, которые уже проявляют большой интерес к нововведению.

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