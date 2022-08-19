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Общество

Антон Сергеев: Жители Херсонской области просят нас не уходить

«Люди в Херсонской области просят нас не уходить ни в коем случае», - рассказал побывавший на освобожденной территории Украины советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире телеканала «Первый Псковский».

«В Херсоне, например, к нам подходили женщины и реально говорили: «Ну вы же не уйдёте?» Да, это было. Просят: «Только не уходите, только не уходите!» 

Видеоверсия интервью выйдет в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня, 19 августа, в 19:40.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области активно выдают в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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