Люди в Херсонской области привыкли к бомбёжкам, как к снегу - Антон Сергеев

12:40, 19 августа 2022, ПАИ

Советник псковского губернатора Антон Сергеев, побывавший в освобождённой Херсонской области Украины, в эфире телеканала «Первый Псковский» рассказал о непрекращающихся бомбёжках ВСУ.

«Но даже к этому привыкает человек, реально привыкает в конце концов. Мы же привыкаем к снегу, что он валит и всё засыпает кругом, мы привыкаем к ливням. Это же эффект привычки. В результате вы к этому привыкаете и относитесь как к нормальному явлению. Конечно, это плохо, страшно, ужасно, да. Но что делать? Наши помощники там стоят, я ехал – видел «Панцири». Все нормально, наши защитят», - рассказал Антон Сергеев.

Видеоверсия интервью выйдет в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня, 19 августа, в 19:40.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области активно выдают в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.