Молодому поколению на Украине «вымывали мозги» с помощью учебников - Антон Сергеев

15:55, 19 августа 2022, ПАИ

Молодому поколению на Украине «вымывали мозги» с помощью учебников истории, заявил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в интервью телеканалу «Первый псковский».

«Мы там нашли два учебника, по которым обучали в школах. Сюда привезли. Один - прямо учебник подготовки солдат-десятиклассников. Все, что можно было, мы в этом учебнике увидели: помощь, рытье окопов, автоматы. То есть они с десятого класса реально готовили солдат в школах. А второй - это учебник истории. Там вплоть до того, что Великую Отечественную выиграла Украина, ну и всё в таком духе. Сказать, что им там промывали мозги, – это не сказать ничего. Им просто вымывали мозги. Когда нам рассказывают здесь о том, что мы там какой-то пропагандой занимаемся, – это всё ерунда. Там в этом смысле просто апгрейженный Советский Союз, то есть понятно, чем люди занимались там лет 15-20», - рассказал Антон Сергеев.

По его словам, украинским детям «вдалбливают в голову с ранних лет» негативное отношение к России.

Видеоверсия интервью выйдет в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня, 19 августа, в 19:40.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь. На место прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области активно выдают в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.