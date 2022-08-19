Клиенты РСХБ переводят валютные накопления в золото

16:54, 19 августа 2022, ПАИ

Россельхозбанк отмечает повышенный интерес к приобретению золотых слитков за наличную и безналичную валюту.

Перевод безналичной валюты в более гибкие активы, в том числе физическое золото, становится одним из самых популярных способов использования безналичных долларов США и евро в России. Ограничения максимального объёма сделки не установлены.

Чаще всего золото приобретали за безналичные доллары – 90 %, евро – 10 %.

РСХБ проанализировал спрос на золотые мерные слитки (слитки от 1 до 1 000 граммов золота) с начала 2022 года, когда в целом был отмечен повышенный интерес к этому формату инвестиций. Как выяснили эксперты банка, наиболее активно клиенты оставляли заявки на покупку золотых слитков массой 5 граммов, их доля в общем количестве слитков, на которые поступили заказы, составила около 22 %. На втором месте по популярности золотые слитки массой 1 грамм – 19,5 %.

При этом доля золотых слитков массой 100 граммов в общем количестве заказанных физическими лицами слитков составила около 8 %, но в стоимостном выражении доля данных слитков в общем объёме продаж – 20 %.

Наибольший спрос на золотые слитки зафиксирован Россельхозбанком в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае.

В группу лидеров также вошли Свердловская, Курская, Самарская и Нижегородская области.

Подробнее о покупке слитков драгоценных металлов можно узнать в специальном разделе на сайте банка www.rshb.ru/natural/#tab606.