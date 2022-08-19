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Страна и мир

Принудительное лицензирование объектов авторских прав через суд рассмотрят в Госдуме

Член комитета Госдумы по культуре Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия – За правду») в пятницу внес в палату законопроект о получении в судебном порядке принудительной лицензии на использование авторских продуктов иностранных компаний из недружественных стран. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, под давлением правительств государств, вводящих санкции в отношении РФ, часть иностранных правообладателей «без какого-либо обоснования отозвали выданные лицензии на объекты авторских и смежных прав – кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения, – а также перестали осуществлять лицензирование новых объектов авторских и смежных прав».

«Такое использование исключительного права – права собственности – прямо противоречит цели его введения и является своеобразным злоупотреблением: широкий круг произведений науки, литературы и искусства, цифрового контента стал недоступным на территории Российской Федерации», – говорится в пояснительных материалах. При этом Кузнецов отмечает, что «необоснованное ограничение доступа к целому ряду объектов авторских и смежных прав» в России повлекло убытки для российского бизнеса и создает «системные риски отката культуры соблюдения интеллектуальных прав на десятилетие назад и расцвета пиратства».

Законопроектом предлагается дополнить Гражданский кодекс РФ статьей «Принудительная лицензия на объект авторского и смежного права». По словам автора инициативы, в случае, «когда иностранный правообладатель или его российский представитель необоснованно расторг лицензионный договор», пользователь может получить принудительную лицензию на ранее согласованных с правообладателем условиях. «Второй подход применяется в отношении объектов авторского и смежного права, которые ранее не использовались на территории Российской Федерации. В этом случае лицензию в судебном порядке может получить любая организация по управлению правами на коллективной основе», – говорится в пояснительной записке. 

 

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