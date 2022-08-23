Андрей Филатов расскажет псковским предпринимателям о топ-10 ошибок развития бизнеса

10:58, 23 августа 2022, ПАИ

Клуб молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» пройдёт в Пскове 25 августа, где расскажут об угрозах и возможностях для бизнеса в 2022 году. Об этом сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Учредитель проекта «Ресторанная компания» и член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов назовёт топ-10 ошибок предпринимателей при развитии бизнеса, расскажет об инструментах преодоления кризиса в компании и разберёт успешные кейсы.

Встреча будет организована в креативном пространстве «Лофт» по адресу улица Спортивная, 1б. В рамках мероприятия также пройдёт фотосессия и фуршет. Регистрация — на сайте. Вход свободный.