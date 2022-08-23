Автомобиль вылетел в кювет в результате столкновения с самосвалом в Псковском районе
Автомобиль Peugeot вылетел в кювет в результате столкновения с самосвалом MAN в Псковском районе на 17-м километре трассы А-212, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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