Работник псковской компании скончался в результате несчастного случая
Работник производственной компании «ЖБИ-1» скончался в результате несчастного случая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
«13 августа 2022 года в формовочном цехе работник распиловочной машины, не убедившись в безопасности, без предупреждения выглянул из машины, металлическая рама вагонетки ударила его по голове. Прибывшая скорая медицинская помощь забрала пострадавшего в больницу, но по пути в лечебное учреждение 33-летний работник скончался», – отметили в инспекции труда.
В настоящий момент идёт расследование несчастного случая. Обстоятельства выясняются.
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