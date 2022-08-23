Работник псковской компании скончался в результате несчастного случая

14:50, 23 августа 2022, ПАИ

Работник производственной компании «ЖБИ-1» скончался в результате несчастного случая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«13 августа 2022 года в формовочном цехе работник распиловочной машины, не убедившись в безопасности, без предупреждения выглянул из машины, металлическая рама вагонетки ударила его по голове. Прибывшая скорая медицинская помощь забрала пострадавшего в больницу, но по пути в лечебное учреждение 33-летний работник скончался», – отметили в инспекции труда.

В настоящий момент идёт расследование несчастного случая. Обстоятельства выясняются.