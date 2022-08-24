Водителя мопеда госпитализировали после ДТП с автомобилем
В Острове на улице Калинина у дома № 28 на регулируемом перекрёстке произошло столкновение автомобиля Renault Megane и мотоцикла.
В результате ДТП пострадал 18-летний водитель мотоцикла, он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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