Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

27 августа музей-усадьба С.В. Ковалевской в деревне Полибино работать не будет

Музей-усадьба С.В.Ковалевской Фото: TrapAdvisor

27 августа мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской в деревне Полибино будет закрыт для посетителей, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

В этот день коллектив музея принимает участие в мероприятиях Дня города Великие Луки.

«Всех желающих коллектив музея приглашает на интерактивную площадку в парк «Петровский»: «Будем рады отпраздновать День города Великие Луки и 350-летие со дня рождения Петра I вместе с вами!»», – уточнили в редакции.

Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской примет участие в праздновании Дня Великих Лук

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 августа 2022

В Скуратовской сельской библиотеке устроили праздник уходящего лета
24 августа 2022

27 августа музей-усадьба С.В. Ковалевской в деревне Полибино работать не будет
21 августа 2022

Праздничный концерт накануне праздника состоялся в Бежаницах
21 августа 2022

Отведать исконно русские изящества можно было сегодня на Хлебном хуторе в Печорах
21 августа 2022

Около 2000 человек посетили астрономический фестиваль «Небо зовёт» в Пскове
21 августа 2022

В эти выходные Луки Парк отмечает свой День рождения

20 августа 2022

Центру дополнительного образования в Локне исполнилось 60 лет
19 августа 2022

Арт-экскурсия к 205-летию первого приезда Пушкина пройдёт в Михайловском

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...