27 августа музей-усадьба С.В. Ковалевской в деревне Полибино работать не будет

22:42, 24 августа 2022, ПАИ

27 августа мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской в деревне Полибино будет закрыт для посетителей, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

В этот день коллектив музея принимает участие в мероприятиях Дня города Великие Луки.



«Всех желающих коллектив музея приглашает на интерактивную площадку в парк «Петровский»: «Будем рады отпраздновать День города Великие Луки и 350-летие со дня рождения Петра I вместе с вами!»», – уточнили в редакции.