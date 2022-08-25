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Общество

Псков снова побил температурный рекорд

Уже не первые сутки Псков бьёт температурные рекорды. Фото: Вконтакте

В Пскове снова побит температурный рекорд. Теперь 84-летней давности. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

24 августа 2022 года абсолютный максимум температуры воздуха составил +33,0 градуса, побив рекорд 1938 года. В этот день, но 84 года назад, в Пскове было +32,6 градуса.

Напомним, что в связи с установившейся высокой температурой, в большинстве районов введён особый противопожарный режим

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