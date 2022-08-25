Губернатор Псковской области предостерёг жителей от выездов в лес

23:20, 24 августа 2022, ПАИ

Из-за отсутствия осадков на большей части территории региона установился чрезвычайный, V класс, пожарной опасности, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В связи с этим с 25 августа по 4 сентября вводится особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности:

Запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах лесничеств;

Запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности;

Запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности в лесах.

О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства можно сообщать в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.