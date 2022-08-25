Передозировку наркотиков пережил псковский фотограф Дмитрий Марков

13:16, 25 августа 2022, ПАИ

Передозировку наркотиков пережил известный псковский фотограф Дмитрий Марков. Об этом он сообщил в своём Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

«Ах да, пост дня рождения. Отныне оно у меня 18 августа, и я вроде как Лев — такой же большой, пробивной и «бронированный», как и прошлый Телец. Скажем спасибо другу Лёше (он же автор фото) за то, что полтора часа возился с моим обмякшим телом и оставил вам живого художника (и бригаде скорой помощи, которая явила настоящее чудо в поисках шейной вены для инъекции налоксона)», — сообщается в посте Дмитрия.

Дмитрий Марков родился в подмосковном Пушкино, но долгие годы живёт в Пскове. Получил известность, создавая жанровые снимки «провинциальной России» на камеру обычного смартфона и публикуя их в своём аккаунте. В сентябре 2015 года он стал одним из трёх фотографов в мире, получивших Instagram-грант одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Дмитрий публиковался в том числе на сайте Псковского агентства информации. В 2017-м выпустил книгу «#Черновик», в марте 2019-го — вторую под названием Cut Off, третью, «Россия в квадрате», — в 2021-м.