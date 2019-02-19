12 марта во Франции выйдет новая книга псковского фотографа Дмитрия Маркова

10:19, 19 февраля 2019, ПАИ

12 марта во французском издательстве IIKKI Books выйдет новая книга псковского фотографа Дмитрий Марков, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» издатель Леонид Гусев.

«Фишка IIKKI Books в том, что каждая книга представляет собой нечто вроде диалога изображения и звука, и выпускается вместе с виниловым диском. Можно рассматривать фотографии, слушая музыку. Или наоборот, - пояснил Леонид. - Количество релизов IIKKI Books ограничено тремя в год, тираж каждой книги - не более 500 пронумерованных вручную экземпляров. Книга Димы получила название CUT OFF, музыку к ней написал Aries Mond. Предзаказ книги - в первом комментарии, по той же ссылке можно получить представление о саундтреке».

Напомним, Дмитрий Марков – уроженец Москвы, часто путешествует по России, однако последние несколько лет много времени проводит в Пскове, где снимает квартиру. В сентябре 2015 года он стал одним из трех фотографов мира, получивших в том году Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Он также становился лауреатом различных фотоконкурсов, например, Activist Awards 2014. Кроме того, Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. Он публиковался, в том числе, на сайте Псковского агентства информации.

Отметим, что в 2017 году в России вышла первая книга Дмитрия Маркова под названием «Черновик».