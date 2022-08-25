Пенсионерка выпала из окна многоквартирного дома в Псковском районе
В Псковском районе на Завеличенской улице пенсионерка выпала из окна второго этажа пятиэтажного дома.
Прибывшие медики оказали помощь на месте, госпитализировали в медучреждение.
На месте работала бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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