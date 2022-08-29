2-летний ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП

13:15, 29 августа 2022, ПАИ

27 августа в Струго-Красненском районе в деревне Жабенец водитель автомобиля Land Rover Freelander, выйдя из машины, не заглушил мотор. Один из его сыновей, 8-летний ребёнок, сел в машину и включил коробку передач, в результате чего машина двинулась и совершила наезд на 2-летнего ребёнка, сообщает корреспондент газеты «Струги».

В результате ДТП 2-летний ребёнок госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.