ВСУ разрушили школу и центр занятости в Херсонской области

15:23, 29 августа 2022, ПАИ

Вооружённые силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел Бериславского района Херсонской области, разрушены школа, центр занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) района Андрея Костюка.

«Вчера в результате обстрела была разрушена Шляховская школа – четыре попадания, полные руины. Прямым попаданием был разрушен центр занятости. Осколками было повреждено пятиэтажное здание, полностью вылетели окна, повреждена крыша. В Дудчанах был повреждён детский сад – полностью разрушен. В обед вы слышали выстрелы – были попадания в [Бериславский] райпотребсоюз», где вообще нет военных. Стреляют по зданиям, разрушая инфраструктуру города», – сказал он.

По данным Telegram-канала «Берислав. Новости», обстрелы Херсонской области продолжатся как минимум до ночи.