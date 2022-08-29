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Политика

Антон Сергеев: Санкции Запада подтолкнули внутренний туризм в России к росту

Пандемия коронавируса, а также санкции западных стран, которые они ввели в отношении России после начала специальной военной операции, пробудили огромное развитие внутреннего туризма в России. Об этом заявил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив».

«У нас в Псковской области турпоток стал огромный, сплошной овербукинг в отелях везде», – подчеркнул советник. Он отметил, что в регионе есть как традиционные туристические маршруты – Псков, Печоры, Изборск, Пушкинские Горы, Талабские острова, так и новые всевозможные направления, например глэмпинг в Гдовском районе на Чудском озере (парк-отель «Пески»).

«Когда ко мне в Псковскую область приехали друзья, я пытался забронировать глэмпинг в парке-отеле «Пески», но выяснилось, что на месяц вперёд все места заняты. В Санкт-Петербурге то же самое, все места заняты. А неделю назад разговаривал с товарищем, который родом из Красноярска, и он мне прислал видео отдыха на реке: с точки зрения красоты, чистоты и сервиса там как в Сен-Тропе, – рассказал Антон Сергеев. – Дело в том, что мы жили раньше под воздействием того, что мы вливаемся в единую Европу, единый рынок, всё единое, их валюта. И мы все на этой волне, и я в том числе, каюсь, ехали в Европу, смотрели эти красоты. Хотя у нас в стране значительно больше красивого, интересного и прекрасного».

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