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Экономика

Nokia и Ericsson уйдут из России

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории Российской Федерации. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает ТАСС

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», – отметил собеседник агентства. Он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».

По сведениям агентства, шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson уже в ближайшие месяцы также свернет свою деятельность в РФ. Уточняется, что в российском представительстве компании трудоустроено порядка 400 сотрудников, которым, по заверению работодателя, будет оказана финансовая поддержка. 

 

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