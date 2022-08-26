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Экономика

Переработчикам молока возместят до 70% затрат на оборудование для маркировки

 Правительство будет возмещать до 70 % затрат переработчиков молока на закупку оборудования для маркировки продукции, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко после совещания о мерах поддержки производителей сельхозпродукции. Об этом пишет «Интерфакс».

«С 2023 года предложено оказать государственную поддержку переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции», — говорится в сообщении.

В связи с этим предлагается дополнить правила выделения субсидий положениями о возможности возмещения сельхозпроизводителям и предприятиям по переработке молока 70 % прямых понесённых на приобретение маркировочного оборудования затрат.

На совещании также обсуждалось возмещение затрат на создание объектов в сфере селекции, рыбопосадочного материала и кормов, а также поддержка личных подсобных хозяйств. Планируется увеличить с 20 до 50 % размер возмещения части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.

Обсуждаемые меры поддержки будут финансироваться из средств бюджета. В качестве дополнительных источников финансирования рассматриваются доходы от вывозных пошлин на продукцию АПК.

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