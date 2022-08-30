Анатолий Попов: Российские предприниматели выбирают Сбер главным банком для своего бизнеса

14:49, 30 августа 2022, ПАИ

Количество клиентов в сегменте малого бизнеса в Сбербанке с начала 2022 года увеличилось более чем на 130 тысяч компаний. На данный момент через банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Аналитики Сбербанка подсчитали, что с февраля по июль 2022 года в Сбербанке наблюдался постоянный приток клиентов в сегменте малого бизнеса. В период неопределенности клиенты активно переходили из банка в банк, и подавляющее большинство выбрало при переходе именно Сбер», — отметил зампредседателя правления Сбербанка.

По словам Анатолия Попова, это подтверждает тот факт, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса.

«Стоит отметить, что при этом в стране число регистраций бизнеса в этом году стало ниже из-за турбулентности, которая наблюдалась в экономике. Поэтому можно сделать вывод, что приток клиентов в Сбербанк – это не только новые открытые компании, а клиенты, ранее обслуживавшиеся в других банках, для которых сейчас продукты и сервисы Сбера оказались интересней», — подчеркнул он.