Американка уморила голодом своего ребёнка из-за веганства

19:40, 31 августа 2022, ПАИ

Американку из штата Флорида, уморившую голодом полуторогодовалого сына, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание New York Post. Она сама является веганом и кормила ребёнка, не давая ребёнку мясных продуктов.

38-летней Шейле О'Лири из города Кейп-Корал вынесли судебный приговор в понедельник, 29 августа. Она также приговорена к двум 30-летним срокам за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах и неумышленное убийство ребенка.

Сын американки Эзра О'Лири умер в сентябре 2019 года. На момент смерти он весил около восьми килограммов, что на три килограмма меньше нормы и соответствует весу семимесячного ребенка. Женщина призналась, что кормила Эзру только сырыми овощами, фруктами и грудным молоком. Вскрытие показало, что мальчик скончался от осложнений, вызванных недоеданием. 29 июня суд признал Шейлу О'Лири виновной.

Адвокат женщины уже заявил, что будет обжаловать приговор.