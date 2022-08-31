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Страна и мир

Американка уморила голодом своего ребёнка из-за веганства

Американку из штата Флорида,  уморившую голодом полуторогодовалого сына, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание New York Post. Она сама является веганом и кормила ребёнка, не давая ребёнку мясных продуктов. 

38-летней Шейле О'Лири из города Кейп-Корал вынесли судебный приговор в понедельник, 29 августа. Она также приговорена к двум 30-летним срокам за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах и неумышленное убийство ребенка.

Сын американки Эзра О'Лири умер в сентябре 2019 года. На момент смерти он весил около восьми килограммов, что на три килограмма меньше нормы и соответствует весу семимесячного ребенка. Женщина призналась, что кормила Эзру только сырыми овощами, фруктами и грудным молоком. Вскрытие показало, что мальчик скончался от осложнений, вызванных недоеданием. 29 июня суд признал Шейлу О'Лири виновной.

Адвокат женщины уже заявил, что будет обжаловать приговор.

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