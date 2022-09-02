Россияне получат по 15 тысяч рублей на ребёнка 2 сентября

10:52, 02 сентября 2022, ПАИ

Жителям России выплатят по 15 тысяч рублей на ребёнка. Перечисляться деньги будут на банковские карты получателей, сообщают СМИ.

Речь идёт о пособиях, предоставляемых родителям, у которых второй ребёнок появился на свет после 1 января 2018 года и ему ещё не исполнилось трёх лет.

Размер выплаты равен детскому прожиточному минимуму, установленному в регионе, и в среднем составляет примерно 15 тысяч рублей.

Претендовать на такую выплату вправе те семьи, среднедушевой доход которых не превышает суммы двух прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания. Деньги при этом выплачиваются из средств материнского капитала.

В большинстве регионов такие социальные выплаты предоставляют третьего числа каждого месяца. Однако в сентябре эта дата выпадает на выходной, поэтому деньги зачислят уже 2 сентября.