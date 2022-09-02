«Новые люди» проиграли суд по регистрации партийного списка на выборы в Псковскую гордуму

15:09, 02 сентября 2022, ПАИ

Псковский городской суд признал незаконным и отменил постановление о регистрации единого списка кандидатов партии «Новые люди» в депутаты Псковской городской Думы VII созыва. Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Псковской области.

«Судом исковые требования ТИК удовлетворены, постановление от 10 августа 2022 года № 26/213-5 о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Псковской городской Думы VII созыва, выдвинутого региональным отделением партии «Новые люди», признано незаконным и отменено», – говорится в сообщении.

Предъявленный реготделением «Новых людей» встречный иск о признании незаконным бездействия ТИК Пскова и включении кандидатов в единый список кандидатов данной политической партии суд оставил без удовлетворения.

Решение суда в законную силу пока не вступило, уточнили в пресс-службе.