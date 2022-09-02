Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Объём российского рынка «зелёной» продукции превысит 15 млрд рублей к 2024 году

Российский рынок «зелёной» сельскохозяйственной продукции будет расти со средним темпом 10-12 % в год, его объём может составить более 15 млрд рублей к 2024 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили эксперты центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Специалисты также считают, что ключевыми факторами такого роста являются эффект низкой базы, нормативное оформление требований к таким производителям и популяризация культуры потребления экологически чистой продукции.

В этом году вступил в силу федеральный закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», в рамках которого планируется оказание государственной поддержки производителям. При этом им запрещено использование генно-инженерно-модифицированных организмов и ионизирующего излучения. Закон также определил требования к снижению применения пестицидов и ужесточил требования к содержанию тяжёлых металлов в минеральных удобрениях. Кроме того, были установлены основные требования к производству улучшенной сельскохозяйственной продукции: теперь её легко отличить по специальной маркировке в виде графического изображения единого образца «Зелёный эталон».

По мнению экспертов Россельхозбанка, закон может стать драйвером развития новой подотрасли АПК, производящей экологически чистые сельхозпродукты.

«Росту рынка экологически чистой сельхозпродукции будет способствовать и установившаяся тенденция роста доли продукции КФХ и ИП в структуре производства продукции сельского хозяйства – прогнозируется увеличение вклада небольших семейных ферм, характерными качествами продукции которых является именно экологичность производства», – отмечает руководитель направления центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

В 2022 году Россельхозбанк планирует создание информационного раздела в рамках экосистемы «Своё Фермерство», помогающего предприятиям АПК осуществить сертификацию сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками с помощью цифровых сервисов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 сентября 2022

Более чем на 13% увеличилась выручка псковского общепита
02 сентября 2022

Оборот розничной торговли вырос в Псковской области
02 сентября 2022

Россияне получат по 15 тысяч рублей на ребёнка 2 сентября
01 сентября 2022

Студенты российских вузов рассказали о своих зарплатных ожиданиях
30 августа 2022

Анатолий Попов: Российские предприниматели выбирают Сбер главным банком для своего бизнеса
26 августа 2022

Грузия планирует снизить поставки вина в Россию
24 августа 2022

В Псковской области расширяют посадки хрена сорта «Уваровский»
24 августа 2022

Молочная отрасль Псковской области нуждается в новых кадрах – эксперты

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...