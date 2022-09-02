Объём российского рынка «зелёной» продукции превысит 15 млрд рублей к 2024 году

16:12, 02 сентября 2022, ПАИ

Российский рынок «зелёной» сельскохозяйственной продукции будет расти со средним темпом 10-12 % в год, его объём может составить более 15 млрд рублей к 2024 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили эксперты центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Специалисты также считают, что ключевыми факторами такого роста являются эффект низкой базы, нормативное оформление требований к таким производителям и популяризация культуры потребления экологически чистой продукции.

В этом году вступил в силу федеральный закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», в рамках которого планируется оказание государственной поддержки производителям. При этом им запрещено использование генно-инженерно-модифицированных организмов и ионизирующего излучения. Закон также определил требования к снижению применения пестицидов и ужесточил требования к содержанию тяжёлых металлов в минеральных удобрениях. Кроме того, были установлены основные требования к производству улучшенной сельскохозяйственной продукции: теперь её легко отличить по специальной маркировке в виде графического изображения единого образца «Зелёный эталон».

По мнению экспертов Россельхозбанка, закон может стать драйвером развития новой подотрасли АПК, производящей экологически чистые сельхозпродукты.

«Росту рынка экологически чистой сельхозпродукции будет способствовать и установившаяся тенденция роста доли продукции КФХ и ИП в структуре производства продукции сельского хозяйства – прогнозируется увеличение вклада небольших семейных ферм, характерными качествами продукции которых является именно экологичность производства», – отмечает руководитель направления центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

В 2022 году Россельхозбанк планирует создание информационного раздела в рамках экосистемы «Своё Фермерство», помогающего предприятиям АПК осуществить сертификацию сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками с помощью цифровых сервисов.