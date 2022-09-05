Курс доллара обновил 20-летний максимум

08:44, 05 сентября 2022, ПАИ

Курс доллара к основным мировым валютам поднялся утром 5 сентября до максимального уровня с 2002 года, пишет российское информационное агентство «Прайм».

По состоянию на 7:45 по московскому времени курс евро к доллару снижался до 0,9902 доллара с уровня прошлого закрытия — 0,9951 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,146 доллара с 1,1507 доллара.

Индекс доллара поднимается четвёртый месяц подряд, рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит ужесточать монетарную политику. По данным CME Group, 56 % аналитиков закладывают повышение ставки на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25 % годовых. Это может стать третьим таким повышением подряд, а также пятым — с начала года. Увеличение ставки традиционно поддерживает национальную валюту.