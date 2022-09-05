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Общество

Детально отработать обращения псковичей о догазификации поручил губернатор

Реализация программы социальной догазификации стала темой рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александра Затонских. В обсуждении вопросов также принял участие курирующий это направление заместитель губернатора Василий Осипов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники встречи обсудили текущие показатели реализации программы, особенности прохождения её отдельных этапов. Александр Затонских озвучил результаты проведённого анализа показателей Псковской области в единой федеральной системе. Руководитель «Газпром газификации» в целом положительно оценил темпы догазификации в Псковской области, отметив, что по целому ряду направлений регион уверенно входит в «зелёную» зону.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что ситуацию в каждом конкретном муниципальном образовании, в каждом конкретном поселении необходимо также анализировать вместе с главами районов, которые оказывают активную поддержку в проведении догазификации. Это позволит своевременно выявить возможные риски и сложности в реализации программы на местах.

Согласно поручению губернатора, обновлённые данные о ходе догазификации, поступившие из районов, должны быть соотнесены с намеченным графиком выполнения работ, чтобы на предстоящем региональном штабе по поводу газификации рассмотреть именно наиболее острые моменты. Кроме того, должны быть детально отработаны, в том числе и со специалистами компании, все обращения о догазификации, которые поступили от жителей региона.

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