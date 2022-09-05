Сергей Шнуров обвинил власти Санкт-Петербурга в ограничении его концертов

19:46, 05 сентября 2022, ПАИ

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Сергей Шнуров пожаловался на запрет его концертов в Петербурге, сообщила радиостанция «Говорит Москва» в своём Telegram-канале.

По словам музыканта, группе «Ленинград» закрыли доступ к концертным площадкам из-за песен, в которых он высмеивает власти города.

Об этом Шнуров рассказал сегодня на пресс-конференции. Артист также высказывался об отмене концертов других исполнителей.

«Я считаю, что это не сильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать. Пусть говорят, что хотят, тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить», – сказал Шнуров.