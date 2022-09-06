Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП России к 2030 году

11:27, 06 сентября 2022, ПАИ

Экономика России к 2030 году превысит уровень прошлого года на 17 % в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, принимавший участие в итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций.

По словам собеседника издания, эти данные на совещании привёл министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Эту информацию изданию подтвердил ещё один близкий к правительству источник. По данным этого источника, предполагалось, что в 2024-2025 годах рост российской экономики составит 2,6% и далее по нарастающей ближе к 3 %. «Прогноз на 2023 год он не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки», – пишет издание.

Совещание под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина состоялось 30 августа. Минэкономразвития РФ совместно с профильными ведомствами по поручению главы правительства разработало сценарии развития российской экономики до 2030 года. Отмечалось, что предложенные идеи должны помочь справиться со спадом и выйти на устойчивый рост уже к 2024 году.