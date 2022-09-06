Ор до небес: в сингапурском McDonald’s предлагают мороженое за крик

22:46, 06 сентября 2022, ПАИ

Сингапурский McDonald’s установил в торговых центрах специальный автомат. Он измеряет силу человеческого крика в децибеллах. Публике предложено крикнуть как можно громче, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Если уровень и длительность крика превышают определённое значение, то автомат меняет белый фон за изображением мороженого на чёрный. И тогда человек получает купон на бесплатное мороженое.

Прийти к такому нетривиальному PR-ходу помогло звучание английского языка. По-английски «мороженое» – «айс крим». Но эта же фраза звучит, как «ай скрим», то есть, «я ору». Сингапурцы с удовольствием принимают участие в новой забаве.