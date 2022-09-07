В Пыталове провели учебно-деловую игру «Выборы в колледже»

20:09, 07 сентября 2022, ПАИ

​

Сегодня в рамках формирования правовой и политической культуры будущих избирателей в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа специалисты молодёжного центра совместно с территориальной избирательной комиссией Пыталовского района провели учебно-деловую игру «Выборы в колледже». Об этом сообщили в редакции районной газеты «Наша жизнь».

Целью данного мероприятия является

повышение политической и правовой культуры учащихся, как будущих избирателей;

создание условий для учащихся в раскрытии своего творческого потенциала;

проявление гражданской активности и организаторских способностей.

В первом блоке была предоставлена общая информация о выборах. Во втором блоке молодёжь разбилась на группы, где каждая выдвигала своего кандидата в депутаты со своими предложениями для улучшения образовательного процесса и жизни колледжа. Ребята доказывали важность своих идей и предложений и каким образом это поспособствует развитию учебного процесса.

Молодые люди должны участвовать в выборах и понимать, что от каждого их голоса, зависит дальнейшее развитие общества.

Гражданственность – это нравственная позиция, которая выражается в чувстве долга и ответственности человека в целенаправленном и осознанном участии в общественных изменениях государства, своего края.

По итогам дебатов, голосования и выбора членов жюри образовался совет колледжа, который будет помогать директору филиала в решении проблем, вопросов, возникающих в учебной деятельности.