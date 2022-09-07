Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Panasonic возвращается в Россию под новым именем

Panasonic в России меняет бренд. Фото: Shutterstock

Интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора. Об этом говорится в сообщении оператора ООО «Еплаза».Об этом пишет ТАСС.

«7 сентября 2022 года возобновляется работа официального интернет-магазина товаров бренда Panasonic в России под новым именем Eplaza», – говорится в сообщении.

Оператором официального онлайн-магазина товаров японского бренда станет ООО «Еплаза» под руководством Антона Смирнова, ранее возглавлявшего направление цифровых инноваций и прямых продаж Panasonic в России, добавляется в материале.

Интернет-магазин полностью сохранит ассортиментную матрицу официального онлайн-магазина, работавшего в России с 2006 года. В ближайших планах компании развитие площадки до уровня маркетплейса японских товаров. На площадке российские онлайн-покупатели могут приобрести более 1 000 наименований продуктов бренда – аудиотехнику, включая товары Technics, фотокамеры Lumix, кухонную технику, товары для красоты и здоровья, отмечается в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 сентября 2022

Panasonic возвращается в Россию под новым именем
07 сентября 2022

Василий Раков: Культура выращивания льна возвращается в Палкинский район
07 сентября 2022

«Титан-Полимер» закупил сырьё для производства БОПЭТ-плёнки
07 сентября 2022

Для россиян начнут возить товары IKEA из Турции
07 сентября 2022

Владимир Путин: Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам
06 сентября 2022

Финансирование ТОС и общественных инициатив увеличат в Псковской области в 20 раз
06 сентября 2022

Россельхозбанк рассказал о преимуществах и перспективах фермерства в стране
06 сентября 2022

Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП России к 2030 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...