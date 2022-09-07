Panasonic возвращается в Россию под новым именем

23:56, 07 сентября 2022, ПАИ

Интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора. Об этом говорится в сообщении оператора ООО «Еплаза».Об этом пишет ТАСС.

«7 сентября 2022 года возобновляется работа официального интернет-магазина товаров бренда Panasonic в России под новым именем Eplaza», – говорится в сообщении.

Оператором официального онлайн-магазина товаров японского бренда станет ООО «Еплаза» под руководством Антона Смирнова, ранее возглавлявшего направление цифровых инноваций и прямых продаж Panasonic в России, добавляется в материале.

Интернет-магазин полностью сохранит ассортиментную матрицу официального онлайн-магазина, работавшего в России с 2006 года. В ближайших планах компании развитие площадки до уровня маркетплейса японских товаров. На площадке российские онлайн-покупатели могут приобрести более 1 000 наименований продуктов бренда – аудиотехнику, включая товары Technics, фотокамеры Lumix, кухонную технику, товары для красоты и здоровья, отмечается в сообщении.