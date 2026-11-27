VII Форум социальных предпринимателей проходит в Пскове

11:27, 27 ноября 2026, ПАИ

VII Форум социальных предпринимателей Псковской области «Мой бизнес. Форум социальных предпринимателей – 2026» проходит в конференц-зале «Квартала Мейера» в Пскове сегодня, 27 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ

























































«Сегодня проходит форум социальных предпринимателей Псковской области, который уже стал традиционным. Мы подведём итоги работы за год и, конечно, наградим тех, кто создал самые интересные проекты. Работы оценивали по нескольким критериям: какие проблемы решает проект, как люди горят этим делом, развивают его. Были самые разные номинации: и развитие малых территорий, и решение острых социальных проблем, работа семейных дуэтов и многое другое. Всегда очень болеем за своих предпринимателей», – отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова.

Спикер также подчеркнула, что форум включает и большой образовательный блок – в ходе него обсудят, как переформатировать свой социальный проект в непростых экономических условиях. «Социальное предпринимательство – это всегда про бизнес с целью», – обратила она внимание.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв поприветствовал участников и поблагодарил организаторов за проведение уже седьмого форума.

«Социальные предприниматели – это такая каста людей, которые не всегда про деньги. И их нужно беречь и поддерживать. Меры поддержки в Псковской области в этом направлении действительно широко развиты, региональное министерство работает в этом ключе. Желаю набраться опыта, зарядиться энергией и получить новые знания и положительные эмоции. Всем хорошей работы», – сказал он.

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Романова в своём выступлении заметила, что в центре реализуется много разных направлений, но форум всегда особенно тёплый, здесь царит атмосфера, которую создают сами участники.

«Социальное предпринимательство – это про смыслы, про доверие и заботу. И это мероприятие наше самое любимое в конце года. Сегодня в этом зале есть и новые лица, а есть те, за кем стоит большой путь в предпринимательстве. Это ещё раз доказывает, что дело всей своей жизни можно делать из человеческого участия. Надеюсь, удастся найти новые знакомства, контакты и честно поговорить, получив опыт. Пусть этот форум будет в первую очередь такой точкой, где можно будет зарядиться энергией друг от друга», – заключила она.

После приветственной части состоялась церемония награждения социальных предпринимателей региона.

В программе также запланирован практикум «Вызовы для предпринимателя: пересборка как стратегия». В ходе него поговорят о том, какие изменения способны пересобрать важнейшие компоненты бизнеса и придать предпринимательским усилиям характер сильной осмысленной стратегии. Практикум проведёт бизнес-тренер Олег Бедских.

Организатором форума выступил Центр инноваций социальной сферы АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Мероприятие проходит при поддержке министерства экономического развития Псковской области.