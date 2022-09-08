Наталья Скачкова доложила губернатору Псковской области о результатах работы в сфере государственной молодёжной политики

19:17, 08 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики Правительства региона Натальей Скачковой. Руководитель исполнительного органа доложила главе региона о результатах работы в сфере государственной молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

Речь, в первую очередь, зашла о крупных молодежных проектах, которые реализованы на территории области. Среди наиболее успешных прошедших мероприятий Наталья Скачкова отметила культурно-образовательный проект «Здравствуй, Россия». В рамках мероприятия Псковская область приняла делегацию молодых людей из 9 стран :Абхазии, Армении, Южной Осетии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии и Египта. Гости посетили ключевые туристические места региона и приняли участие в акции, приуроченной к Дню флага России.

Еще один проект, который заслуживает особого внимания, — это молодежный историко-патриотичный лагерь «Истоки», в котором приняли участие ребята со всей страны. «Сейчас работает уже 6-я смена под названием «Школа историков», — проинформировала Наталья Скачкова.

Большой отклик у участников также получил учебно-развлекательный фестиваль «Мойfest», направленный на профориентацию школьников и стимулирование подрастающего поколения к решению актуальных проблем общества. В планах — проведение регионального этапа международной премии «Мы вместе».

Кроме того, псковская молодежь активно участвует во Всероссийских форумных кампаниях. Псковичи представляли регион на крупнейших мероприятиях : «Машук», «Территория смыслов» и другие. Сейчас псковская делегация принимает участие в межрегиональном форуме «Ладога».

Михаил Ведерников обратил внимание, что форумы — это не только возможность для молодежи проявить себя, получить новые опыт и знания, но и привлечь дополнительные средства для развития региона. Губернатор спросил, сколько в этом году уже удалось получить средств грантовой поддержки по линии молодежной политики? Наталья Скачкова ответила, что за 8 месяцев в регион привлечено 65 млн рублей грантовых средств, что чуть больше показателя за аналогичный период прошлого года, впереди еще несколько крупных грантовых конкурсов.

В продолжение встречи руководитель управления также сообщила о старте работы регионального сервиса по оказанию психологической онлайн-помощи подросткам «Чат помощи». Он работает в социальной сети ВКонтакте. «В группе ненавязчиво проводится профилактическая и просветительская работа с молодежью, а также психологические текстовые и онлайн-консультации. Все беседы конфиденциальны. Уже проведено 25 консультаций», — рассказала Наталья Скачкова.

В завершение рабочей встречи глава региона поинтересовался деятельностью некоммерческого сектора. По словам Натальи Скачковой, это направление в области активно развивается. В рамках мероприятий по популяризации НКО в августе в Пскове прошел фестиваль некоммерческих организаций. В нем приняли участие 50 НКО, посетили мероприятие более тысячи человек.

В сентябре совместно с ПсковГУ будет запущен новый профиль магистерской программы по направлению «Социальное проектное управление в НКО». «Это уникальный образовательный продукт, аналогичных которому нет в других субъектах РФ. Курс направлен на обучение управленцев, которые смогут грамотно выстроить работу по реализации общественных инициатив. На этот год предусмотрено 15 бюджетных мест», — проинформировала Наталья Скачкова.