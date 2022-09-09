Иностранец пытался незаконно вывезти из России почти 900 шапок

10:13, 09 сентября 2022, ПАИ

Сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» пресекли вывоз 880 незадекларированных шапок. Груз они обнаружили в багаже гражданина Украины, который планировал выехать из России, сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Иностранный гражданин не задекларировал и не предъявил таможенному контролю две сумки с шапками различных цветов и маркировок, которые поместил в своём легковом автомобиле. Общий вес головных уборов превысил 51 килограмм.

Начальник таможенного поста Денис Партоменко обратил внимание на то, что отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из заявления физического лица в устной или письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации о перемещаемых товарах.

«Принимаются во внимание характер, количество товаров и частота пересечения физическим лицом таможенной границы, а также перемещение товаров через таможенную границу этим физлицом или же в его адрес. Несколько сотен шапок не относятся к товарам для личного пользования», — пояснил Денис Партоменко.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Проводится расследование.