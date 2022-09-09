Жительница Красногородска получила приз за огромный помидор

11:45, 09 сентября 2022, ПАИ

В Красногородске вырастили самый большой помидор в Псковской области. Местная жительница Юлия Кузьмина прислала фотографию томата на конкурс «Самый-самый помидор» и вошла в число его победителей.

Как уточняет газета «Заря», вес плода составил 1 920 граммов. Вырастившей его Юлии Кузьминой подарили пневматический опрыскиватель.

«Специально этот томат таким огромным я не выращивала. Особого ухода за ним не было. А вообще, этот большой помидор — моё разочарование. В этом году я посадила сортовые томаты, а не гибриды, и, как любая хозяйка, ждала большого урожая, а выросло вот что! Но при этом, конечно, интересно было наблюдать за его ростом. Я была очень удивлена!» — рассказала Юлия Кузьмина.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Самый-самый помидор» определены победители во всех номинациях.