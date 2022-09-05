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Общество

Стали известны победители конкурса помидоров в Псковской области

Итоги конкурса помидоров подвели в Псковской области. Лучших определили в таких номинациях, как «Самый аппетитный помидор», «Самый большой помидор», «Самый необычный помидор», также будет вручен приз зрительских симпатий.

В номинации «Самый аппетитный помидор» победительницей признали Анжелу Янченко из поселка Бежаницы.

Самый аппетитный помидор. Фото: Анжела Янченко

Самый большой помидор вырастила жительница Красногородска Юлия Кузьмина, его вес составил 1920 граммов.

Самый большой помидор. Фото: Юлия Кузьмина

В номинации «Самый необычный помидор» отметили Светлану Яковлеву из поселка Струги Красные.

Самый необычный помидор. Фото: Светлана Яковлева

А приз зрительских симпатий достался Ювеналии Королевой из Великолукского района.

Приз зрительских симпатий. Фото: Ювеналия Королева

Добавим, что согласно положению о конкурсе призы участники должны забрать до 9 сентября.

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