Схема движения изменится на месяц на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

13:20, 09 сентября 2022, ПАИ

С 15 сентября меняется схема движения автотранспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В настоящее время там продолжаются ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». После укладки верхнего слоя асфальта для движения вновь открывается левая двухполосная часть улицы.

«Изменения вводятся в связи с необходимостью устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Новая схема движения продлится до 15 октября», — отметил Борис Елкин.

Закрывается правая часть дороги от кольца на пересечении с улицей Никольской и большая часть нового кольца на пересечении с улицей Западной. Также будет закрыт выезд с улицы Владимирской на улицу Кузбасской Дивизии, выезд из дворов на улицу Крестки и проезд к улице Крестки через ручей со стороны деревни Родина.