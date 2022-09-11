Танк-памятник Т-34 открыли у границы с Эстонией

16:38, 11 сентября 2022, ПАИ

Танк-памятник Т-34 торжественно открыли в Ивангороде (Ленинградская область) в День танкиста. Памятник создали в ответ на демонтаж аналогичного монумента в Эстонии, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сегодня мы торжественно открываем вновь восстановленный памятник танку Т-34, открыто отвечая на совершённый акт государственного вандализма правительства Эстонии. «Нарвский танк», поставленный в память о форсировании 25-26 июля 1944 года советскими войсками реки Нарва, – это был единственный подобный памятник времён Великой Отечественной войны на территории Эстонии», – заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В Минобороны добавили, что памятник установили в Ивангороде «временно», так как в будущем Т-34 должен вернуться на своё место в Нарве. Также в ведомстве сообщили, что установленный в Ивангороде танк ранее участвовал в парадах Победы на Красной площади.

Напомним, что 16 августа советский танк-памятник Т-34, установленный на въезде в приграничный с Россией эстонский город Нарва, демонтировали, а затем перенесли в Эстонский военный музей в посёлке Виймси. Россияне просили передать танк в Псков.