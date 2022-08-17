Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Демонтированный в Эстонии танк просят передать в Псков

Демонтированный в Эстонии танк Т-34 просят передать в Псков жители города – участники международного забега «Псков – Нарва», сообщает «Провинция.ру».

«Скажите, как и где можно выйти на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, он человек неравнодушный, и ещё не поздно заявить точку зрения псковичей», – считает пскович Гилид Кагиров.

Он отметил, что в 1995 году сам участвовал в международном забеге к этому танку на годовщину Победы.

Отметим, что советский танк-памятник Т-34, установленный на въезде в приграничный с Россией эстонский город Нарва, демонтировали для дальнейшего переноса в Эстонский военный музей в посёлке Виймси.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Светофоры с «белыми пешеходами» и стрелкой введут в России
17 августа 2022

В Псковской области отремонтируют ведущую к границе с Эстонией дорогу

17 августа 2022

Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 17 августа
17 августа 2022

Роспотребнадзор прояснил, законны ли платные возвраты на Wildberries
17 августа 2022

Пропавшего месяц назад петербуржца ищут в Псковской области

17 августа 2022

Под стенами Кремля в Пскове развернут двухкилометровый флаг России
17 августа 2022

Псковская область вошла в топ-6 регионов СЗФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка
17 августа 2022

Миллион рублей за третьего ребёнка предложили выплачивать в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...