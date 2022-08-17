Демонтированный в Эстонии танк просят передать в Псков
Демонтированный в Эстонии танк Т-34 просят передать в Псков жители города – участники международного забега «Псков – Нарва», сообщает «Провинция.ру».
«Скажите, как и где можно выйти на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, он человек неравнодушный, и ещё не поздно заявить точку зрения псковичей», – считает пскович Гилид Кагиров.
Он отметил, что в 1995 году сам участвовал в международном забеге к этому танку на годовщину Победы.
Отметим, что советский танк-памятник Т-34, установленный на въезде в приграничный с Россией эстонский город Нарва, демонтировали для дальнейшего переноса в Эстонский военный музей в посёлке Виймси.
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