День танкиста отмечают в России

08:47, 11 сентября 2022, ПАИ

Во второе воскресенье сентября в России отмечается День танкиста – профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен, сообщает calend.ru.

В ходе битвы на Курской дуге 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В следующем году, 11 сентября 1944 года, танковые войска, являющие собой большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне противника и остановили его наступление, добившись тем самым серьезных успехов во время проведения Восточно-Карпатской операции.

После окончания Второй мировой войны, в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны и за заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой, в СССР был учрежден День танкиста Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года.

8 сентября 1946 года, в соответствии с приказом министра Вооруженных Сил, в Москве на Красной площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что стало первым официальным празднованием Дня танкиста.

До 1980 года этот праздник отмечался 11 сентября, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена новая дата празднования — второе воскресенье сентября.

На протяжении всей своей истории данный профессиональный праздник является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (в период с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах Советского Союза День танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

В документах Российского Правительства День танкиста также отмечен в Указе Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ» дата празднования также установлена на второе воскресенье сентября.

История танковых войск в России началась примерно сто лет назад. После того как Англия впервые в ведении войн применила танки, все европейские государства взялись за разработку собственного тяжелого механизированного вооружения. В России первый танк был создан на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, и в августе 1920 года прошел успешные испытания. В последующие годы была создана необходимая техническая и материальная база, ставшая основой для дальнейшего развития танковых войск.

К началу Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии уже стоял солидный танковый парк, основу которого составляли легкие танки: Т-26, БТ и принятые на вооружение в декабре 1939 года средние танки Т-34 и тяжелые КВ-1. Во время войны танковые части и соединения стали средством наиболее эффективного решения важнейших оперативных задач. В послевоенное время бронетанковые и механизированные войска продолжали развиваться и совершенствоваться.

Сегодня на вооружении танковых войск стоят танки Т-72, Т-80, Т-90 и их модернизированные образцы. Руководство Министерства обороны РФ уделяет значительное внимание развитию технологий и формированию научно-технического потенциала для дальнейшего развития перспективных образцов танковой техники.