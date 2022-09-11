Число посетителей Эстонского военного музея увеличилось из-за танка Т-34

18:29, 11 сентября 2022, ПАИ

Количество посетителей Эстонского военного музея в посёлке Виймси увеличилось с того момента, как туда привезли демонтированный в Нарве танк Т-34. Об этом пишут эстонские СМИ.

Отмечается, что за первый выходной после 16 августа, когда танк сняли с постамента в Нарве, музей посетило в три раза больше человек, чем обычно.

«C этим танком мы появились во всех новостных программах. Это, конечно, сделало музею большую рекламу, и люди пошли смотреть, а что это за музей, на знаменитый танк. Но когда они приходят, они осматривают не только танк, а всю нашу экспозицию», – отметил директор музея Хеллар Лилль.

Напомним, что 16 августа советский танк-памятник Т-34, установленный на въезде в приграничный с Россией эстонский город Нарва, демонтировали, а затем перенесли в Эстонский военный музей в посёлке Виймси. Россияне просили передать танк в Псков.

Добавим, что сегодня, в День танкиста, в Ивангороде (Ленинградская область) торжественно открыли танк-памятник Т-34. Его создали в ответ на демонтаж аналогичного монумента в Эстонии.