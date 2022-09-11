Политтехнолог: Избирательную кампанию в Псковской области скучной не назовёшь

21:29, 11 сентября 2022, ПАИ

Эта избирательная кампания в Псковской области не была скучной. Такую оценку в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации дал руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион», политтехнолог, член общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Илья Стрелков.

«Вслед за «Единой Россией» все оживились: и коммунисты, и ЛДПР», – заметил эксперт.

По его словам, прошедшая предвыборная кампания запомнится многим, «особенно оппозиционерам». «Пример того, как надо вести правильно кампанию и как не надо. «Единая Россия» начала готовиться с апреля, с праймериз. И многие партии могли бы взять это на вооружение, но не взяли. Вместо этого они сдавали в облизбирком документы с кучей ошибок. Не нужно тратить деньги на дорогие федеральные Telegram-каналы. Нужно нанимать хороших юристов, которые будут правильно готовить документы. Если они хотят добиться результатов, должны и над этим работать», – порекомендовал Стрелков.