Пётр Алексеенко: КПРФ претендует на первую позицию

21:54, 11 сентября 2022, ПАИ

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации поблагодарил избирателей, голосовавших на муниципальных выборах за КПРФ.

«Мы претендуем на первую позицию. Наш бронепоезд стоит на правильном пути», — заявил он и поблагодарил избирателей, которые отдали голоса за КПРФ, и всех, кто помогал проводить эти выборы.

Пётр Алексеенко также прокомментировал информацию о том, что их партия якобы занимала позицию против дистанционного электронного голосования. «Не такие мы и ретрограды, как говорится, надо идти в ногу с веком. Но вызывает вопрос контроль голосования. Мы видели, что в Пскове люди почему-то активно подключились к ДЭГ. Были сигналы с мест, есть вопросы», — отметил Пётр Алексеенко.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».