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Политика

Игорь Сопов рассказал, когда будут известны результаты ДЭГ

О результатах дистанционного электронного голосования можно будет судить к полуночи, заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов  во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации 11 сентября.

«Самое важное у нас – ДЭГ, это очень большой процент по городу. По ДЭГ я только что присутствовал на пресс-конференции, где были все регионы, в которых проходило ДЭГ. Наша территория, избирательная комиссия дистанционного электронного голосования пошла подписывать протоколы, и где-то к 24 часам будут результаты по ДЭГ, тогда мы и будем понимать результаты по городу Пскову», – пояснил глава облизбиркома.

Он также отметил, что избирательная комиссия работает в рамках законодательства. «За три дня голосования официальных жалоб было всего 26, три из них признаны обоснованными», – сообщил Игорь Сопов.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».

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