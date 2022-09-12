Аналитики ждут снижения ключевой ставки Центробанка до 7,5%

08:50, 12 сентября 2022, ПАИ

Банк России 16 сентября на фоне сохраняющихся дезинфляционных трендов может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых. Об этом на заседании совета директоров Центробанка (ЦБ) высказались девять из 12 опрошенных «Известиями» банковских аналитиков.

Еще двое полагают, что регулятор выберет более резкий шаг: опустит ставку сразу на 1 п.п., до 7%. Лишь в одном банке ожидают, что ключевую ставку оставят без изменений на уровне 8%, считая, что ее импульс снижения уже закончился.

Сокращение ключевой ставки объясняется динамикой изменения цен в стране. Судя по недельным данным, дефляция продолжает опережать сезонные нормы, а по итогам месяца снижение цен может быть максимальным для августа за всю историю наблюдений, заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Росстат к 29 августа зафиксировал дефляцию в 0,16% — на протяжении 15-й недели подряд. По итогам 2022 года в России ожидается рост цен на уровне 12%, заявлял президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Шаг регулятора на 0,5 п.п. вниз будет обоснован, в том числе снижением оборота розничной торговли как важного индикатора отсутствия «перегретого» спроса. А также — постепенным снижением ставок индикаторов денежного рынка и относительно устойчивым курсом рубля. Понижательный тренд, избранный Банком России, не только соответствует ситуации в экономике, но и свидетельствует о том, что в этот раз избрана модель более активного использования процентного канала трансмиссионного механизма», — подчеркнул руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.