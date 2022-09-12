55% составляет уровень газификации Псковской области

15:42, 12 сентября 2022, ПАИ

55 % составляет уровень газификации Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в программе «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО».

По словам Михаила Ведерникова, областные власти постоянно проводят заседания штаба по вопросам газификации и догазификации с участием всех руководителей районов и муниципалитетов.

«Всю ту информацию, которую коллеги нам предоставляют о газификации и догазификации, пропускаем через глав и там, где цифры не «бьются», совместно направляем группу, которая на месте разбирается, чтобы не было фальсификации, недостоверной информации. Самое главное – чётко понимать, где мы находимся, где есть какие сложности, чтобы своевременно принимать соответствующие организационные, где-то, может быть, даже управленческие решения и максимально оперативно реагировать. Поэтому я думаю, что мы задачи, которые поставлены президентом, выполним, тем более что для Псковской области это принципиальный, жизненно важный вопрос. Мы, конечно, сделаем всё для того, чтобы как можно большее количество людей получило возможность подключиться к газу», – сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что областные власти предусмотрят дополнительные возможности в бюджете и расширят перечень льготных категорий граждан, которым будет предоставляться субсидия, а также расширят направления этой субсидии.

«На сегодняшний день это компенсация покупки газового оборудования в размере 40 тысяч рублей. Оборудование стоит по-разному, примерно от 55 до 70 тысяч, бывает, доходит до 140 тысяч, но, в принципе, нормально комплектом за 50-70 тысяч его можно купить. Определённым категориям 40 тысяч рублей компенсируем. Мы предусмотрим увеличение этой суммы (скорее всего, это будет 70 тысяч рублей) и дадим гражданам возможность в рамках этих 70 тысяч рублей выбирать: оплачивать проведение газа на самом участке либо оборудование – кому что будет нужнее», – уточнил Михаил Ведерников, говоря о программе догазификации.