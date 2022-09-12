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Развлечения

Прямо сейчас можно увидеть онлайн новую радиостудию «7 НЕБА»

Обновлённая студия радиостанции. Фото: Вконтакте

Обновлённая радиостудия «7 НЕБО» начинает вести видеотрансляцию прямых эфиров развлекательной программы «Место встречи», сообщает паблик псковской радиостанции.

По понедельникам и средам  с 17.30 до 19.30 ведущие программы Никита Черкашин и Дмитрий Третьяков поговорят со слушателями
обо всём, что волнует псковичей.
 Прошедшие и будущие события, происшествия, радости и разочарования. О самом важном и интересном. Доверительно и честно пообщаются в прямом эфире с участниками событий. Весело обсудят курьёзные новости. Раздадут призы в интерактивных интеллектуально-познавательных радиоиграх.

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