Прямо сейчас можно увидеть онлайн новую радиостудию «7 НЕБА»

19:07, 12 сентября 2022, ПАИ

Обновлённая радиостудия «7 НЕБО» начинает вести видеотрансляцию прямых эфиров развлекательной программы «Место встречи», сообщает паблик псковской радиостанции.

По понедельникам и средам с 17.30 до 19.30 ведущие программы Никита Черкашин и Дмитрий Третьяков поговорят со слушателями

обо всём, что волнует псковичей.

Прошедшие и будущие события, происшествия, радости и разочарования. О самом важном и интересном. Доверительно и честно пообщаются в прямом эфире с участниками событий. Весело обсудят курьёзные новости. Раздадут призы в интерактивных интеллектуально-познавательных радиоиграх.